"Ювентус" может купить игрока "Атлетико" за 25 миллионов евро

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"Ювентус" может купить игрока "Атлетико" за 25 миллионов евро

Игрок "Атлетико" Стефан Савич этим летом, возможно, покинет клуб. Об этом сообщает Goal.

По данным источника, в 28-летнем черногорце заинтересован "Ювентус", руководство которого готово потратить на покупку футболиста 25 миллионов евро. Соглашение игрока с испанским клубом действует до лета 2020 года.

Сам Савич хочет играть в Серии А. Ранее он выступал за "Фиорентину" с 2012 по 2015 год. В "Атлетико" он перешел в 2015 году.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, отметившись 2 голевыми передачами. 

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