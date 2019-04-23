"Ювентус" может купить Коутиньо

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"Ювентус" может купить Коутиньо

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Ювентуса" Коутиньо может заменить аргентинца Пауло Дибалу, который хочет сменить клуб.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать Коутиньо летом за сумму около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. 

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