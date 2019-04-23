"Ювентус" может купить Коутиньо
"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Ювентуса" Коутиньо может заменить аргентинца Пауло Дибалу, который хочет сменить клуб.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать Коутиньо летом за сумму около 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
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|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
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|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
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|Вильярреал
|33
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|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
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|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
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