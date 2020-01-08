"Ювентус" может купить одного из лидеров "Наполи"

Бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может стать игроком "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на приобретении бельгийца настаивает лично главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри, который ранее работал с ним в "Наполи".

Контракт Мертенса с неаполитанцами истекает через полгода, поэтому в зимнее трансферное окно его можно купить за 10 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала", "Эвертона", "Интера" и "Ромы".

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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