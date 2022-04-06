"Ювентус" может купить основного защитника "Фиорентины"

Фото: твиттер Миленковича\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании центрального защитника сборной Сербии и "Фиорентины" Николы Миленковича, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переход планируют оформить уже в летнее трансферное окно. Сумма, которую "Юве" заплатит "фиалкам" равняется 15 миллионам евро.

Отмечается, что такие цифры прописаны в контракте защитника в виде отступных.

Между сторонами уже состоялся первый раунд переговоров.

В нынешнем сезоне Миленкович сыграл в Серии А в 26 матчах, в которых отметился одним забитым голом.

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