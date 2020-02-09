"Ювентус" может купить Погба ради сохранении Дибалы

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"Ювентус" может купить Погба ради сохранении Дибалы

"Ювентус" по-прежнему намерен приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, благодаря покупке Погба туринский клуб может продвинуться в переговорах о продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Дело в том, что француз и аргентинец хотят вновь играть вместе.

Напомним, что в данный момент 26-летний Погба продолжает восстанавливаться после травмы. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Дибалы 11 забитых мячей и 11 голевых пасов в 29 поединках.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" огласил "Ювентусу" стоимость Погба. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Они будут вместе... Геев нельзя разлучать.... Да там и третий рядом... Тот, что с хвостом на башке... И это не Рабье...

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