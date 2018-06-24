"Ювентус" может купить сразу двух защитников

"Ювентус" проявляет интерес к защитникам "Аякса" Маттейсу де Лигту и "Атлетико" Диего Годину, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуры этих футболистов на случай ухода Даниэле Ругани и Медхи Бенатия, которыми активно интересуются "Челси" и "Арсенал".

"Ювентус" готов заплатить за 18-летнего де Лигта около 50 миллионов евро, а 32-летний Годин может обойтись итальянцам в 20 миллионов.

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