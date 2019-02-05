"Ювентус" может купить трех игроков по просьбе Роналду

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"Ювентус" может купить трех игроков по просьбе Роналду

"Ювентус" может приобрести сразу трех игроков мадридского "Реала" следующим летом, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением защитника Марсело и полузащитников Иско и Хамеса Родригеса. На покупке этих футболистов настаивает нападающий "Юве" Криштиану Роналду, который ранее играл с ними за "Реал".

На этих игроков итальянский клуб может потратить не менее 200 миллионов евро.

Напомним, что Иско и Марсело в последнее время редко попадают в основной состав "Реала" по решению главного тренера Сантьяго Солари. Что касается Родригеса, то он выступает за "Баварию" на правах аренды, где у него также есть проблемы с наставником.

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