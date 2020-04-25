"Ювентус" может купить у "Барселоны" Серхи Роберто

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"Ювентус" может купить у "Барселоны" Серхи Роберто

Туринский "Ювентус" всерьёз претендует на универсала Серхи Роберто из "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации источника, "старая синьора" очень заинтересована в испанце, способном закрыть несколько позиций как в обороне, так и в полузащите.

"Сине-гранатовые", в свою очередь, готовы расстаться со своим воспитанником, которому в феврале исполнилось 28 лет.

Рыночная стоимость Роберто - 40 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Барсу" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я вижу,даже Роберто бежит от гнёта Месси...К Кришу в Юве - абсолютно верно...Так и надо....

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