"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков

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"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков

С целью омолодить состав и сократить расходы на зарплату "Ювентус" может расстаться с 8 футболистами.

По информации Tuttosport, покинуть туринский клуб уже этим летом могут Лука ПеллегриниКристиан РомероМаттия Де ШильоДаниэле РуганиСами ХедираБлез МатюидиФедерико Бернардески и Гонсало Игуаин.

Также "старая синьора" изучает возможность приобретения трёх атакующих игроков - Аркадиуша Милика ("Наполи"), Федерико Кьезы ("Фиорентина") и Николы Дзаньоло ("Рома").

Напомним, что "Ювентус" лидирует в Серии А по итогам 33 туров с 6-очковым отрывом от конкурентов. В ЛЧ команда сразится с "Лионом".

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