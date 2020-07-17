"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков
С целью омолодить состав и сократить расходы на зарплату "Ювентус" может расстаться с 8 футболистами.
По информации Tuttosport, покинуть туринский клуб уже этим летом могут Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттия Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блез Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.
Также "старая синьора" изучает возможность приобретения трёх атакующих игроков - Аркадиуша Милика ("Наполи"), Федерико Кьезы ("Фиорентина") и Николы Дзаньоло ("Рома").
Напомним, что "Ювентус" лидирует в Серии А по итогам 33 туров с 6-очковым отрывом от конкурентов. В ЛЧ команда сразится с "Лионом".
Не пропустите: "Ювентус" нацелился на полузащитника "Шахтера". | http://soccernews.ru
главное
-
РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива"
-
"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова
-
Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"
-
Проплыл 6000 километров на лодке, чтобы забить "Интеру"! Муса Джувара - гамбийский футболист, история которого стала "сказкой в реальности"
-
Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой
Лента новостей
-
Боярский ответил Федуну на заявление о судействе в матчах "Зенита" и "Спартака"
-
"Ливерпуль" примет участие в виртуальном ЛГБТ-параде
-
Тренер "Сочи" рассказал о травле команды после скандального матча с "Ростовом"
-
Перес сделал заявление о летней трансферной кампании "Реала"
-
"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков
-
Милевский показал, как отпраздновал чемпионство "Реала"
-
РФС определился с наказанием для Медведева за провокационное высказывание в адрес "Спартака"
-
Депутаты Госдумы хотят сохранить "Оренбург" в РПЛ
-
Андре Шюррле завершил карьеру
-
Карпина оштрафовали на крупную сумму за критику в адрес РПЛ
-
РФС наказал Кикнадзе за жест со средним пальцем в адрес фанатов "Локомотива"
-
"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова
-
Уткин похвалил Николича за работу в "Локомотиве"
-
1
Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"
-
Проплыл 6000 километров на лодке, чтобы забить "Интеру"! Муса Джувара - гамбийский футболист, история которого стала "сказкой в реальности"
-
Кавазашвили рассказал о проблемах Бубнова с психикой
-
"Челси" получит солидный бонус за чемпионство "Реала"
-
Гендиректор "Сочи" рассказал о ситуации с вспышкой коронавируса в команде
-
"Лацио" нацелился на форварда "Реала"
-
Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17