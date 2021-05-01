"Ювентус" может летом поменять всё клубное руководство

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"Ювентус" может летом поменять всё клубное руководство

Фото твиттер Adriano Del Monte

Football Italia сообщает о возможной революции в туринском "Ювентусе" по окончании нынешнего сезона.

Так, на посту главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло может сменить Массимилиано Аллегри, уже работавший с командой с 2014 по 2019 год.

Не исключён уход с должности президента клуба Андреа Аньелли. Его кресло может занять один из председателей совета директоров Алессандро Наси.

Не менее вероятна замена спортивного директора "Ювентуса". Заменить Фабио Паратичи способны Кристиан ДжунтолиДжузеппе МароттаАлессандро Дель Пьеро и Давид Трезеге.

Не пропустите: Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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