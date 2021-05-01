"Ювентус" может летом поменять всё клубное руководство
Фото твиттер Adriano Del Monte
Football Italia сообщает о возможной революции в туринском "Ювентусе" по окончании нынешнего сезона.
Так, на посту главного тренера "старой синьоры" Андреа Пирло может сменить Массимилиано Аллегри, уже работавший с командой с 2014 по 2019 год.
Не исключён уход с должности президента клуба Андреа Аньелли. Его кресло может занять один из председателей совета директоров Алессандро Наси.
Не менее вероятна замена спортивного директора "Ювентуса". Заменить Фабио Паратичи способны Кристиан Джунтоли, Джузеппе Маротта, Алессандро Дель Пьеро и Давид Трезеге.
Не пропустите: Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Рубин" добыл домашнюю победу над "Динамо", играя почти тайм вдесятером
-
Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Юнайтед" выиграет Лигу Европы в этом сезоне
-
"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку
-
Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда
-
"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами
-
"Ротор" одолел "Ахмат", выиграв в РПЛ впервые с февраля
-
"Рубин" добыл домашнюю победу над "Динамо", играя почти тайм вдесятером
-
"Ювентус" может летом поменять всё клубное руководство
-
1
Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Юнайтед" выиграет Лигу Европы в этом сезоне
-
В "Арсенале" приняли решение о будущем Себальоса
-
1
Карпин опубликовал новую фотографию с детьми
-
"Наполи" определил трёх кандидатов на замену Гаттузо
-
"Челси" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
"Сочи" летом потеряет основного защитника
-
Шевченко: "Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я глубоко украинец"
-
Вратарь ЖФК ЦСКА рассказала о сексе перед матчами
-
Серия А назвала самого полезного игрока лиги в апреле
-
"Бока Хуниорс" хочет переманить нападающего ЦСКА
-
Хавбек "Динамо" Захарян рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду
-
"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку
-
Девушка дня: Виолетта Грачева - фитнес-модель, состоявшая в отношениях с хавбеком "Ростова" Матиасом Норманном
-
Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда
-
"Фиорентина" отреагировала на новость, что Кокорин пропустит остаток сезона
-
Серхио Рамос показал свой фантастический гол с тренировки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17