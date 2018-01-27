"Ювентус" может надолго потерять Куадрадо

Туринский "Ювентус" может надолго потерять вингера Хуана Куадрадо, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 29-летнему колумбийцу может потребоваться операция в связи с травмой паха. Окончательное решение по этому поводу будет приниматься в ближайший понедельник по итогам дополнительного медобследования.

Если хирургическое вмешательство всё-таки произойдёт, то Куадрадо пропустит до двух месяцев.

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