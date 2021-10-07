"Ювентус" может не выкупить Морату

Теги атлетико мадридювентусальваро мората

"Ювентус" может не выкупить МоратуФото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Будущее испанского нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Мораты, который ныне выступает за "Ювентус" остается неопределенным.

Как сообщает издание Marca , ситуация вокруг Мораты неясна. Отмечается, что "бьянконери" могут не воспользоваться своим правом выкупа.

По информации источника, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не видит Альваро в своей команде и хочет, что его продали.

В нынешнем сезоне Мората сыграл шесть матчей в Серии А, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Также не пропустите: Принадлежащий "Спартаку" Тиль признан лучшим игроком месяца в Нидерландах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рюкзак за 7 тысяч долларов: Заболотный ярко прибыл в сборную России (фото)

Рюкзак за 7 тысяч долларов: Заболотный ярко прибыл в сборную России (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов