"Ювентус" может не выкупить Морату

Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Будущее испанского нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Мораты, который ныне выступает за "Ювентус" остается неопределенным.

Как сообщает издание Marca , ситуация вокруг Мораты неясна. Отмечается, что "бьянконери" могут не воспользоваться своим правом выкупа.

По информации источника, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не видит Альваро в своей команде и хочет, что его продали.

В нынешнем сезоне Мората сыграл шесть матчей в Серии А, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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