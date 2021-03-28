"Ювентус" может обменять Дибалу на одного из шести топ-игроков

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"Ювентус" может обменять Дибалу на одного из шести топ-игроков

Фото: твиттер Transfer News Live/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" готов расстаться с аргентинским нападающим Пауло Дибалой в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с обменом форварда, если он не продлит контракт, который действует до лета 2022 года. "Ювентус" может предложить Дибалу в обмен на одного из следующих игроков: Усман Дембеле ("Барселона"), Иско ("Реал"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Мауро Икарди (ПСЖ), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") и Жоау Фелиш ("Атлетико").

В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. 

Не пропустите: ПСЖ готов заплатить крупную сумму за Дибалу. | http://soccernews.ru
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