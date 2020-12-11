"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба
Туринский "Ювентус" изучает варианты возвращения в клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По информации The Independent, "старая синьора" из-за финансового кризиса не может купить француза, поэтому не исключена возможность его обмена на другого игрока.
"Ювентус" намерен включить в сделку либо Криштиану Роналду, либо Пауло Дибалу. Уход португальца позволит тренерскому штабу строить более командную игру, а аргентинец просто не проходит в состав и с ним не удаётся договориться о продлении контракта.
"МЮ" готов обсуждать обмен Погба на Роналду, который уже выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2008 год. Кандидатура Дибалы, в свою очередь, манкунианцам не особо интересна.
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