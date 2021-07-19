"Ювентус" может обменять Роналду на игрока ПСЖ
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Как сообщает L'Equipe, нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
По информации источника, "Ювентус" намерен обменять португальца на форварда Мауро Икарди.
Отмечается, что главному тренеру туринцев Массимилиано Аллегри нравится игра аргентинца.
В прошедшем сезоне Роналду в возрасте 36 лет сыграл 44 матча за "Юве" во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 4 голевые передачи.
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|26
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|4
|Аталанта
|26
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17