"Ювентус" может обменять Роналду на игрока ПСЖ

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Как сообщает L'Equipe, нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

По информации источника, "Ювентус" намерен обменять португальца на форварда Мауро Икарди.

Отмечается, что главному тренеру туринцев Массимилиано Аллегри нравится игра аргентинца.

В прошедшем сезоне Роналду в возрасте 36 лет сыграл 44 матча за "Юве" во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 4 голевые передачи.

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