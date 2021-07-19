"Ювентус" может обменять Роналду на Икарди

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"Ювентус" может обменять Роналду на Икарди

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Туринский "Ювентус" намерен предложить ПСЖ совершить обмен нападающими, сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, клубами могут поменяться Криштиану Роналду и Мауро Икарди.

В прошлом сезоне португалец забил 36 мячей и сделал 4 ассиста в 44 играх в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

Аргентинец в минувшей кампании провёл за ПСЖ 28 матчей, в которых отличился 13 голами и 6 результативными передачами. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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