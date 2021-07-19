"Ювентус" может обменять Роналду на Икарди
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Туринский "Ювентус" намерен предложить ПСЖ совершить обмен нападающими, сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, клубами могут поменяться Криштиану Роналду и Мауро Икарди.
В прошлом сезоне португалец забил 36 мячей и сделал 4 ассиста в 44 играх в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.
Аргентинец в минувшей кампании провёл за ПСЖ 28 матчей, в которых отличился 13 голами и 6 результативными передачами. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17