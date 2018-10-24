"Ювентус" может обзавестись топовым голкипером

Известный агент Жорже Мендеш предлагает "Ювентусу" услуги своего клиента.

Как сообщает Tuttomercatoweb, речь идет о голкипере "Манчестер Юнайтед" Давиде Де Хеа. Однако "старая синьора" взяла время на раздумье, так как в команде уже есть Войцех Щесны и Маттиа Перин.

Напомним, что "МЮ" пока не может договориться с испанцем о продлении соглашение. Стороны не могут согласовать финансовую часть сделки.

В этом сезоне Де Хеа сыграл 12 матчей, в трех из них он сохранил ворота "сухими".

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