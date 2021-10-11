"Ювентус" может отдать молодого таланта в обмен на Влаховича

Фото: инстаграм Деяна Кулушевски/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" продолжает интересоваться сербским нападающим флорентийской "Фиорентины" Душаном Влаховичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринцы могут включить в сделку шведского полузащитника Деяна Кулушевски, игра которого нравится главному тренеру "фиалок" Винченцо Итальяно.

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел восемь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. На счету 21-летнего Кулушевски один голевой пас в девяти поединках.

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