"Ювентус" может отказаться от идеи приобретения Эмре Джана

"Ювентус" размышляет о целесообразности приобретения хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, руководство "старой синьоры" считает этот трансфер рискованным. При этом они рассматривают вариант с выкупом прав на Родриго Бентакура.

Сообщается, что альтернативой Джану и Бентакуру являются Кевин Строотман, Леон Горетцка и Фабиньо.

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