"Ювентус" может отказаться от подписания Мартиаля

Теги ювентусманчестер юнайтедантони мартиаль

"Ювентус" может отказаться от подписания МартиаляТуринский "Ювентус" может отказаться от подписания вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" никак не может согласовать с "красными дьяволами" сумму компенсации за 22-летнего француза. Поэтому чемпион Италии рассматривает вариант со сворачиванием переговоров по нему, тем самым отложив его подписание до лета следующего года, когда у игрока истечет срок действия контракта с его клубом.

Напомним, "Ювентус" готов потратить на трансфер Мартиаля 60 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" же требует за своего игрока на 30 миллионов евро больше. | soccernews.ru

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