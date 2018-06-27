"Ювентус" может отказаться от подписания Мартиаля

Туринский "Ювентус" может отказаться от подписания вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" никак не может согласовать с "красными дьяволами" сумму компенсации за 22-летнего француза. Поэтому чемпион Италии рассматривает вариант со сворачиванием переговоров по нему, тем самым отложив его подписание до лета следующего года, когда у игрока истечет срок действия контракта с его клубом.

Напомним, "Ювентус" готов потратить на трансфер Мартиаля 60 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" же требует за своего игрока на 30 миллионов евро больше. | soccernews.ru