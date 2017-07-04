"Ювентус" может отказаться от покупки Данило и переключиться на Орье

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"Ювентус" может отказаться от покупки Данило и переключиться на Орье

"Ювентус" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику ПСЖ Сержу Орье, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Юве" рассматривает кандидатуру ивуарийца на случай, если не удастся купить защитника "Реала" Данило.

Ранее сообщалось, что 24-летний Орье также входит в сферу интересов "Интера" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Ювентус" увеличил предложение по Данило до 22 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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