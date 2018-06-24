"Ювентус" может отказаться от приобретения Головина

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"Ювентус" может отказаться от приобретения ГоловинаТуринский "Ювентус" может отказаться от приобретения полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" не готова платить за 22-летнего хавбека 25 миллионов евро, которые за него требуют армейцы. Кроме того, в связи с подписанием Эмре Джана из "Ливерпуля" чемпионы Италии могут и вовсе свернуть свой интерес к россиянину.

Напомним, "Ювентус" определил хавбека "Реала" альтернативой Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru

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