"Ювентус" может отказаться от трансфера Погба

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"Ювентус" может отказаться от трансфера Погба

"Ювентус" готов отказаться от трансфера Поля Погба, если удастся подписать полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо и защитника "Аякса" Матейса де Лигта. Об этом информирует Football Italia. 

По данным источника, если туринский клуб оформит дорогостоящий трансфер голландца, то на покупку француза не хватит финансов. 

Отметим, что в Погба также заинтересован "Реал" и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" уже согласовал контракт с Рабьо.

Не пропустите:  Де Лигт близок к переходу в "Ювентус" | http://soccernews.ru
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