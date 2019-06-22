"Ювентус" может отказаться от трансфера Погба

"Ювентус" готов отказаться от трансфера Поля Погба, если удастся подписать полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо и защитника "Аякса" Матейса де Лигта. Об этом информирует Football Italia.

По данным источника, если туринский клуб оформит дорогостоящий трансфер голландца, то на покупку француза не хватит финансов.

Отметим, что в Погба также заинтересован "Реал" и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" уже согласовал контракт с Рабьо.

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