"Ювентус" может отказаться от трансфера Погба
"Ювентус" готов отказаться от трансфера Поля Погба, если удастся подписать полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо и защитника "Аякса" Матейса де Лигта. Об этом информирует Football Italia.
По данным источника, если туринский клуб оформит дорогостоящий трансфер голландца, то на покупку француза не хватит финансов.
Отметим, что в Погба также заинтересован "Реал" и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" уже согласовал контракт с Рабьо.
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Главные новости дня: 21 июня
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