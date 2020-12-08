"Ювентус" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к немецкому центральному защитнику лондонского "Челси" Антонио Рюдигеру, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Челси" готов расстаться с игроком, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Антонио Конте. Рюдигером также интересуются "Милан", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 27-летний Рюдигер провел за "Челси" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" могут лишить очков из-за возможного трансфера Суареса. | http://soccernews.ru