"Ювентус" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к немецкому центральному защитнику лондонского "Челси" Антонио Рюдигеру, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Челси" готов расстаться с игроком, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Антонио Конте. Рюдигером также интересуются "Милан", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Барселона".
В нынешнем сезоне 27-летний Рюдигер провел за "Челси" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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