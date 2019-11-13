"Ювентус" может переманить хавбека "Манчестер Юнайтед"
Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Таита Чонга, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "старая синьора" хочет подписать голландца летом 2020 года, когда он станет свободным агентом.
Руководство "красных дьяволов" пытается договориться с 19-летним футболистом о продлении контракта, но тот отказывается подписывать новое соглашение.
Чонг - воспитанник "Фейеноорда". В "МЮ" он перебрался в 2016 году. В текущем сезоне хавбек провёл 4 матча за основу манкунианцев.
Не пропустите: Луческу посоветовал Виллиану перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Вест Хэм" никогда не был то-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему
-
Монтоливо решил завершить карьеру
-
Экс-нападающий "Локомотива" подтвердил, что Муслин ставил игроков в состав за деньги
-
"Бавария" заинтересована в возвращении Гвардиолы
-
СМИ узнали о финансовых проблемах "Ростова". Зимой клуб могут покинуть Карпин и 6 футболистов
Лента новостей
-
СМИ узнали дату возможного увольнения Почеттино из "Тоттенхэма"
-
Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал"
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Скарпе
-
Английский комик потроллил Месси
-
Сборная России поздравила Лунева с днём рождения
-
"Ливерпуль" теряет Робертсона
-
1
"Вест Хэм" никогда не был то-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему
-
1
Карвахаль: "Предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов"
-
Монтоливо решил завершить карьеру
-
Модрич прокомментировал возможность перехода в итальянский клуб
-
У "Манчестер Юнайтед" есть приоритетное право выкупа Депая
-
УЕФА назначила арбитра на матч Россия - Бельгия
-
"Ростов" определился с заменой для Чистякова
-
1
Крал нашёл позитив в вылете "Спартака" из еврокубков
-
"Ювентус" может переманить хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Президент "Оренбурга" отреагировал на желание "Сочи" переманить тренера Федотова
-
"Милан" продлил контракт с сыном Мальдини
-
Экс-нападающий "Локомотива" подтвердил, что Муслин ставил игроков в состав за деньги
-
Гаттузо может возглавить "Наполи"
-
Головин вернулся к тренировкам в общей группе сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7