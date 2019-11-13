"Ювентус" может переманить хавбека "Манчестер Юнайтед"

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Таита Чонга, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет подписать голландца летом 2020 года, когда он станет свободным агентом.

Руководство "красных дьяволов" пытается договориться с 19-летним футболистом о продлении контракта, но тот отказывается подписывать новое соглашение.

Чонг - воспитанник "Фейеноорда". В "МЮ" он перебрался в 2016 году. В текущем сезоне хавбек провёл 4 матча за основу манкунианцев.

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