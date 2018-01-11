"Ювентус" может переманить хавбека "Зенита"
Комментатор Нобель Арустамян заявил, что "Ювентус" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу.
"Насколько мне известно, "Ювентус" по-прежнему проявляет большой интерес к Паредесу. Когда еще Леандро играл в Италии, "Юве" хотел его приобрести, но не мог договориться с "Ромой". Туринцы не бросили идеи пригласить Паредеса. Понятно, что на данный момент переговоры неофициальные и итальянский клуб ищет разные варианты усиления центра поля, но Леандро - один из кандидатов на переход в "Ювентус". Вполне возможно, что туринцы сделают официальное предложение по Паредесу. Либо они будут следить за его игрой во второй части сезона", - приводят слова Арустамяна российские СМИ.
В этом сезоне 23-летний Паредес провел за "Зенит" 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1