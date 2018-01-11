"Ювентус" может переманить хавбека "Зенита"



Комментатор Нобель Арустамян заявил, что "Ювентус" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу.

"Насколько мне известно, "Ювентус" по-прежнему проявляет большой интерес к Паредесу. Когда еще Леандро играл в Италии, "Юве" хотел его приобрести, но не мог договориться с "Ромой". Туринцы не бросили идеи пригласить Паредеса. Понятно, что на данный момент переговоры неофициальные и итальянский клуб ищет разные варианты усиления центра поля, но Леандро - один из кандидатов на переход в "Ювентус". Вполне возможно, что туринцы сделают официальное предложение по Паредесу. Либо они будут следить за его игрой во второй части сезона", - приводят слова Арустамяна российские СМИ.

В этом сезоне 23-летний Паредес провел за "Зенит" 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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