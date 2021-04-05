"Ювентус" может переманить одного из лидеров "Милана"

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"Ювентус" может переманить одного из лидеров "Милана"

Фото: инстаграм Хакана Чалханоглу

"Ювентус" проявляет интерес к турецкому полузащитнику "Милана" Хакану Чалханоглу, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, туринский клуб хочет переманить футболиста ближайшим летом, когда у него закончится контракт с миланцами. Таким образом, турок может достаться "Ювентусу" бесплатно. "Милан" в свою очередь пытается продлить контракт с Чалханоглу, но стороны пока не могут договориться по зарплате. Хавбеком также интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 27-летний Чалханоглу провел за "Милан" 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.

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