"Ювентус" может переманить спортивного директора "Зенита"

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"Ювентус" может переманить спортивного директора "Зенита"

Туринский "Ювентус" ищет нового спортивного директора на замену Фабио Паратичи, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, одна из приоритетных кандидатур для "старой синьоры" - Хавьер Рибалта из "Зенита".

Испанец работает в питерском клубе с 31 июля 2018 года. После его прихода "сине-бело-голубые" дважды подряд стали чемпионами.

Рибалта ранее занимал в "Ювентусе" пост главного скаута в период с 2012 по 2017 год.

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