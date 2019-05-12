"Ювентус" может подписать Алексиса Санчеса

"Ювентус" проявляет интерес к чилийскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи встретился с агентом футболиста Фернандо Фелицевичем. Ранее сообщалось, что "МЮ" готов отдать Санчеса в аренду и может выплачивать ему часть зарплаты, которая составляет 29 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ. | http://soccernews.ru