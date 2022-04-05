"Ювентус" может подписать Ди Марию

Теги анхель ди марияювентуспсж

"Ювентус" может подписать Ди Марию

Фото: твиттер Ди Марии\Автор неизвестен

Аргентинский атакующий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария по окончании нынешнего сезона может перейти в туринский "Ювентус", сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство итальянского клуба считает, что 34-летний аргентинец может заменить Пауло Дибалу, который покинет клуб на правах свободного агента.

Отметим, что Ди Марию можно подписать также на правах свободного агента, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце сезона.

Отмечается, переговоры по переходу аргентинца в "Ювентус" могут начаться в ближайшее время.

Также не пропустите: Официально: "Бетис" продлил контракт с Клаудио Браво. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС признал ошибку арбитра в пользу "Локомотива" в матче со "Спартаком"

РФС признал ошибку арбитра в пользу "Локомотива" в матче со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов