"Ювентус" может подписать Ди Марию

Фото: твиттер Ди Марии\Автор неизвестен

Аргентинский атакующий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария по окончании нынешнего сезона может перейти в туринский "Ювентус", сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство итальянского клуба считает, что 34-летний аргентинец может заменить Пауло Дибалу, который покинет клуб на правах свободного агента.

Отметим, что Ди Марию можно подписать также на правах свободного агента, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце сезона.

Отмечается, переговоры по переходу аргентинца в "Ювентус" могут начаться в ближайшее время.

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