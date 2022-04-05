"Ювентус" может подписать Ди Марию
Фото: твиттер Ди Марии\Автор неизвестен
Аргентинский атакующий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария по окончании нынешнего сезона может перейти в туринский "Ювентус", сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство итальянского клуба считает, что 34-летний аргентинец может заменить Пауло Дибалу, который покинет клуб на правах свободного агента.
Отметим, что Ди Марию можно подписать также на правах свободного агента, так как его контракт с ПСЖ истекает в конце сезона.
Отмечается, переговоры по переходу аргентинца в "Ювентус" могут начаться в ближайшее время.
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|Парма
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|Болонья
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|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Торино
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|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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|СПАЛ
|26
|18
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