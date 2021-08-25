"Ювентус" может подписать экс-игрока "Зенита"

Фото: инстаграм Витцеля/Автор неизвестен

"Ювентус" может подписать нового хавбека в случае ухода американца Уэстона Маккенни.

Полузащитником туринского клуба интересуются несколько клубов, среди которых также называется "Тоттенхэм", сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в том случае, если Маккенни уйдет из стана "бьянконери", то туринцы намерены приобрести хавбека сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Акселя Витцеля.

Бельгиец уже был предложен "Ювентусу" несколькими посредниками. Однако трансфер возможен только в случае ухода Маккенни.

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