"Ювентус" может подписать экс-игрока "Зенита"
Фото: инстаграм Витцеля/Автор неизвестен
"Ювентус" может подписать нового хавбека в случае ухода американца Уэстона Маккенни.
Полузащитником туринского клуба интересуются несколько клубов, среди которых также называется "Тоттенхэм", сообщает Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, в том случае, если Маккенни уйдет из стана "бьянконери", то туринцы намерены приобрести хавбека сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Акселя Витцеля.
Бельгиец уже был предложен "Ювентусу" несколькими посредниками. Однако трансфер возможен только в случае ухода Маккенни.
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|Команда
|М
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
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|20