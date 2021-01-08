"Ювентус" может подписать экс-нападающего "Ростова"

Форвард "Дженоа" Эльдор Шомуродов попал в список трансферных целей туринского "Ювентуса", утверждает Tuttosport.

По информации источника, "старая синьора" ищет нового нападающего на подмену Альваро Морате, и экс-игрок "Ростова" стал одним из вариантов.

25-летний узбек перебрался в Италию в октябре прошлого года. В составе "Дженоа" он сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость Шомуродова оценивается в 6,5 миллиона евро.

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