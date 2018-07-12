"Ювентус" может подписать еще одного ключевого игрока "Реала"

Туринский "Ювентус" может подписать ключевого защитника мадридского "Реала" Марсело, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" рассматривает 30-летнего бека "сливочных" в качестве альтернативы своему ведущему игроку линии обороны Алексу Сандро, который близок к уходу из команды. На возможный переезд бразильца на "Альянц Стэдиум" могут указывать два факта: его недавняя подписка на инстаграм чемпиона Италии, а также то, что Марсело, предполагая скорое воссоединение, стал одним из немногих игроков королевского клуба, кто публично не попрощался с Криштиану Роналду.

Напомним, "Ювентус" принял решение по будущему Пьянича. | soccernews.ru