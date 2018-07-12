"Ювентус" может подписать еще одного ключевого игрока "Реала"

Теги ювентусреал мадридмарселокриштиану роналдуалекс сандро

"Ювентус" может подписать еще одного ключевого игрока "Реала"Туринский "Ювентус" может подписать ключевого защитника мадридского "Реала" Марсело, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" рассматривает 30-летнего бека "сливочных" в качестве альтернативы своему ведущему игроку линии обороны Алексу Сандро, который близок к уходу из команды. На возможный переезд бразильца на "Альянц Стэдиум" могут указывать два факта: его недавняя подписка на инстаграм чемпиона Италии, а также то, что Марсело, предполагая скорое воссоединение, стал одним из немногих игроков королевского клуба, кто публично не попрощался с Криштиану Роналду.

Напомним, "Ювентус" принял решение по будущему Пьянича. | soccernews.ru

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