"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"

Туринский "Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока мадридского "Реала", информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" заинтересована в приобретении голкипера "сливочных" Кейлора Наваса, который рискует потерять место в стартовом составе своей команды из-за вероятного подписания королевским клубом вратаря лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Чемпион Италии уже получил хорошие рекомендации по костариканцу от своего форварда Криштиану Роналду, который еще в прошлом сезоне был его одноклубником.

Напомним, Вьери сравнил "Ювентус" с ведущими клубами мира. | soccernews.ru