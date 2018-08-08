"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"

1 Теги кейлор навасреал мадридювентускриштиану роналду

"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"Туринский "Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока мадридского "Реала", информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" заинтересована в приобретении голкипера "сливочных" Кейлора Наваса, который рискует потерять место в стартовом составе своей команды из-за вероятного подписания королевским клубом вратаря лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Чемпион Италии уже получил хорошие рекомендации по костариканцу от своего форварда Криштиану Роналду, который еще в прошлом сезоне был его одноклубником.

Напомним, Вьери сравнил "Ювентус" с ведущими клубами мира. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Вот уже где ведущий игрок

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