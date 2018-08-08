"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"
Туринский "Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока мадридского "Реала", информирует Football Espana.
Так, по сведениям источника, "старая синьора" заинтересована в приобретении голкипера "сливочных" Кейлора Наваса, который рискует потерять место в стартовом составе своей команды из-за вероятного подписания королевским клубом вратаря лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Чемпион Италии уже получил хорошие рекомендации по костариканцу от своего форварда Криштиану Роналду, который еще в прошлом сезоне был его одноклубником.
Напомним, Вьери сравнил "Ювентус" с ведущими клубами мира. | soccernews.ru
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