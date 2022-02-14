"Ювентус" может подписать хавбека "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Кейта\Автор неизвестен

Хавбек "Ливерпуля" Наби Кейта привлек интерес туринского "Ювентуса", сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.



Помимо "бьянконери" футболистов интересуются "Атлетико", "Барселона" и "Бавария". Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

По информации источника, именно "Ювентус" является лидером в борьбе за трансфер Кейта.

Отмечается, что туринцы готовы заплатить за полузащитника 30 миллионов евро.

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