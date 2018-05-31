"Ювентус" может подписать хавбека "Ромы"

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители туринского клуба встретились с агентом хавбека и обсудили с ним условия личного контракта. Сумма отступных в контракте игрока составляет 25 миллионов евро и "Юве" готов их заплатить.

Впрочем, "Ювентус" купит 21-летнего Пеллегрини только в том случае, если сорвется переход полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана.

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