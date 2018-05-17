"Ювентус" может подписать игрока из Украины

Теги ювентусшахтер донецкисмаили

"Ювентус" может подписать игрока из Украины

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Шахтера" Исмаили, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Юве" он может заменить своего соотечественника Алекса Сандро, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

В этом 28-летний Исмаили провел за "Шахтер" 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отжал 10 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Не пропустите: "Ювентус" близок к подписанию хавбека "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 37 92
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 37 25
20 Беневенто 37 21
Полная таблица

топ-5 тегов