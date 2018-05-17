"Ювентус" может подписать игрока из Украины

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Шахтера" Исмаили, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Юве" он может заменить своего соотечественника Алекса Сандро, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

В этом 28-летний Исмаили провел за "Шахтер" 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отжал 10 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

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