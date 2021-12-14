"Ювентус" может подписать Икарди
Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может сменить клубную прописку, сообщает журналист Санти Ауна.
По информации источника, супруга и представитель футболиста Ванда Нара провела встречу с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли, чтобы обговорить возможный трансфер аргентинца на правах аренды.
Отмечается, что сам туринский клуб открыт для этой сделки.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди сыграл 14 матчей за ПСЖ, в которых забил 3 гола.
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|Парма
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|26
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|Сассуоло
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