"Ювентус" может подписать капитана "Милана"

Теги ювентусмиланалессио романьоли

"Ювентус" может подписать капитана "Милана"Фото: инстаграм Романьоли/Автор неизвестен

Капитан "Милана" Алессио Романьоли заинтересовал туринский "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" готова подписать защитника на правах свободного агента летом 2022 года.

В прошлом сезоне серии А 26-летний защитник сыграл в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу..

Ранее сообщалось, что помимо "Ювентуса" Романьоли заинтересовал "Лацио".

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