"Ювентус" может подписать Кейта через год

"Ювентус" по-прежнему интересуется сенегальским нападающим "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб намерен подписать игрока через год, когда у него завершится контракт с римлянами. Таким образом, форвард может достаться "Юве" бесплатно.

Ранее сообщалось, что "Лацио" не намерен отпускать 22-летнего Кейта меньше, чем за 30 миллионов евро.

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