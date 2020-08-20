"Ювентус" может подписать Луиса Суареса, но при одном условии
Туринский "Ювентус" изучает возможность трансфера нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.
Как сообщает Tuttomercatoweb, "старая синьора" готова подписать 33-летнего футболиста, если тот пойдёт на снижение зарплаты.
Итальянский клуб может заключить с уругвайцем контракт на два года с окладом не более 3 миллионов евро за сезон.
Напомним, что "Барса" намерена избавиться от Суареса уже этим летом.
Не пропустите: "Ювентус" близок к трансферу форварда сборной Мексики. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ростов" расстался с иранским легионером
-
"Лион" не прошел в финал Лиги Чемпионов, но показал ПСЖ, как можно сдержать "Баварию"! Теперь главный матч будет интересней
-
Болельщика "Спартака" Навального экстренно госпитализировали
-
"Бавария" повторила рекорд "Милана" в Лиге Чемпионов
-
АПЛ опубликовала календарь следующего сезона
-
"Ювентус" может подписать Луиса Суареса, но при одном условии
-
"Спартак" готовит предложение по форварду "Порту"
-
Нойер сравнил составы "Баварии" 2013 и 2020 годов
-
"Химки" нацелились на форварда ЦСКА
-
Месси отказался меняться футболками с Альфонсо Дэвисом после разгрома от "Баварии"
-
Гончаренко смог победить "Зенит" только 1 раз в 14 матчах
-
Кроос рассказал, как игроки "Реала" отреагировали на разгромное поражение "Барселоны" от "Баварии"
-
Смольников рассказал о своих целях в "Краснодаре"
-
"Барселона" определилась с будущим Луиса Суареса
-
Основной защитник "Баварии" рискует пропустит финал ЛЧ
-
Азмун поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" в РПЛ
-
"Бавария" уступает только одному клубу по выходам в финал Лиги Чемпионов
-
"Приехал в разобранном состоянии": тренер "Ротора" оценил форму Ананидзе
-
5 футболистов "Баварии" вышли в финал Лиги Чемпионов во второй раз спустя 7 лет
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14