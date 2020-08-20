"Ювентус" может подписать Луиса Суареса, но при одном условии

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"Ювентус" может подписать Луиса Суареса, но при одном условии

Туринский "Ювентус" изучает возможность трансфера нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "старая синьора" готова подписать 33-летнего футболиста, если тот пойдёт на снижение зарплаты.

Итальянский клуб может заключить с уругвайцем контракт на два года с окладом не более 3 миллионов евро за сезон.

Напомним, что "Барса" намерена избавиться от Суареса уже этим летом.

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