"Ювентус" может подписать сына Тюрама
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Монако" Кефрену Тюраму, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, скауты "бьянконери" следят за выступлениями 16-летнего футболиста, играющего за молодёжную команду монегасков.
Стоит отметить, что Кефрен Тюрам является сыном известного в прошлом защитника Лилиана Тюрама, который защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2006 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|13
|35
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Рома
|12
|30
|4
|Интер Милан
|12
|30
|5
|Лацио
|12
|28
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|13
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|13
|12
|16
|Дженоа
|13
|9
|17
|СПАЛ
|12
|9
|18
|Сассуоло
|12
|8
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0