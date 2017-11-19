"Ювентус" может подписать сына Тюрама

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Монако" Кефрену Тюраму, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, скауты "бьянконери" следят за выступлениями 16-летнего футболиста, играющего за молодёжную команду монегасков.

Стоит отметить, что Кефрен Тюрам является сыном известного в прошлом защитника Лилиана Тюрама, который защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2006 год.

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