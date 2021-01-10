"Ювентус" может подписать воспитанника "Милана"

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"Ювентус" может подписать воспитанника "Милана"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Сассуоло" Мануэлю Локателли, сообщает Tuttosport.

"Ювентус" интересовался Мануэлем еще прошлым летом, но тогда клубы не смогли договориться. Впрочем, трансфер по-прежнему возможен. Если будет хорошее предложение, то мы достигнем договоренности", - сказал агент игрока Стефано Кастелнуово.

23-летний Локателли является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за "Сассуоло" 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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