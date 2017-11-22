"Ювентус" может подписать защитника "Арсенала"

Туринский "Ювентус" может подписать защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Об этом, как информирует Tuttosport, сообщил агент 22-летнего бека "канониров" Жозеп Мария Оробитг. В частности, он заявил: " Бельерин в "Барсе"? Я очень сомневаюсь, что "Арсенал" решится продать Бельерина. Но в будущем на горизонте я вижу "Ювентус".