"Ювентус" может подписать защитника "Арсенала"

Теги ювентусбарселонаарсенал лондонэктор бельерин

"Ювентус" может подписать защитника "Арсенала"Туринский "Ювентус" может подписать защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Об этом, как информирует Tuttosport, сообщил агент 22-летнего бека "канониров" Жозеп Мария Оробитг. В частности, он заявил: "Бельерин в "Барсе"? Я очень сомневаюсь, что "Арсенал" решится продать Бельерина. Но в будущем на горизонте я вижу "Ювентус".

Напомним, "Арсенал" рассчитывает заполучить Горетцку бесплатно. | soccernews.ru

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