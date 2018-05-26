Туринский "Ювентус" может подписать защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи, сообщает итальянская пресса.

"Бьянконери" готовы рассмотреть вариант с покупкой немецкого центрбека в летнее трансферное окно.

"Арсенал", в свою очередь, готов расстаться с Мустафи, если удастся заполучить Сократиса Папастатопулоса из дортмундской "Боруссии".

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