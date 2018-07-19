"Ювентус" может пойти на продажу Пьянича

Туринский "Ювентус" может пойти на продажу своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, "старая синьора" и ее 28-летний хавбек изъявили желание продлить свое сотрудничество. Однако возможные разногласия по финансовой стороне нового контракта боснийца могут вынудить чемпиона Италии расстаться с ним.

Напомним, Матюиди прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru