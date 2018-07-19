"Ювентус" может пойти на продажу Пьянича

Теги ювентусмиралем пьянич

"Ювентус" может пойти на продажу ПьяничаТуринский "Ювентус" может пойти на продажу своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, "старая синьора" и ее 28-летний хавбек изъявили желание продлить свое сотрудничество. Однако возможные разногласия по финансовой стороне нового контракта боснийца могут вынудить чемпиона Италии расстаться с ним.

Напомним, Матюиди прокомментировал переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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