Туринский "Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" многомиллионный обмен игроками, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" заинтересована в возвращении в свои ряды полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. При этом в стане чемпионов Италии не исключают возможности обмена на француза своего хавбека Миралема Пьянича.

Напомним, "Реал" предлагал "Ювентусу" обменяться игроками. | soccernews.ru