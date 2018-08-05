"Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" многомиллионный обмен

1 Теги манчестер юнайтедювентусполь погбамиралем пьянич

"Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" многомиллионный обменТуринский "Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" многомиллионный обмен игроками, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" заинтересована в возвращении в свои ряды полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. При этом в стане чемпионов Италии не исключают возможности обмена на француза своего хавбека Миралема Пьянича.

Напомним, "Реал" предлагал "Ювентусу" обменяться игроками. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Погба уже в БАРСЕ под 8 номером

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов