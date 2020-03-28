"Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен игроками

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"Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен игроками

"Ювентус" работает над возвращением хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям Tuttosport, "старая синьора" готова в обмен на француза отдать полузащитника Миралема Пьянича или нападающего Пауло Дибалу.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в "МЮ".

Контракт Погба с клубом истекает летом 2021 года. В этом сезоне на его счету два ассиста в 8 матчах.

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