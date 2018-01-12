"Ювентус" может пригласить Зидана

"Ювентус" проявляет интерес к главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, туринский клуб может пригласить французского специалиста, если нынешний наставник "Юве" Массимилино Аллегри решит уйти в отставку. Интерес к нему проявляют ПСЖ, "Арсенал", "Челси" и сборная Италии.

Альтернативным вариантом для "Ювентуса" является наставник "Зенита" Роберто Манчини, который может возглавить сборную Италии.

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