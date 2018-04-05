"Ювентус" может продать Алекса Сандро летом
Бразильский защитник Алекс Сандро может уйти из "Ювентуса" летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб готов продать футболиста за 60 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Челси".
В этом сезоне 27-летний Сандро провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|78
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|30
|59
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|30
|51
|7
|Сампдория
|30
|47
|8
|Аталанта
|30
|47
|9
|Фиорентина
|30
|47
|10
|Торино
|30
|42
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|34
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кьево
|30
|29
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Сассуоло
|30
|29
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|30
|24
|19
|Хеллас Верона
|30
|22
|20
|Беневенто
|30
|13